En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5213 - La Yeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre
|1°
|5213
|11°
|5119
|2°
|9100
|12°
|4824
|3°
|8662
|13°
|1641
|4°
|1322
|14°
|0751
|5°
|2983
|15°
|8988
|6°
|1474
|16°
|5650
|7°
|6251
|17°
|8793
|8°
|4646
|18°
|7713
|9°
|5895
|19°
|5680
|10°
|7479
|20°
|3095
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.