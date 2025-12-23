En esta noticia
En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3802 - Niño
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre
|1°
|3802
|11°
|4451
|2°
|1880
|12°
|9645
|3°
|8251
|13°
|8108
|4°
|7848
|14°
|0709
|5°
|9696
|15°
|9135
|6°
|4079
|16°
|0026
|7°
|9970
|17°
|5246
|8°
|7998
|18°
|1450
|9°
|5690
|19°
|6043
|10°
|7251
|20°
|2838
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.