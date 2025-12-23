En esta noticia

En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3802 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre

 1°3802 11°4451
 1880  12°9645
 3°8251 13°8108 
 7848  14°0709 
 9696  15°9135 
 6°4079  16°0026
 9970  17°5246 
 7998  18°1450 
 5690  19°6043 
 10°7251 20°2838 

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.