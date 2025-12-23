En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3802 - Niño

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre

1° 3802 11° 4451 2° 1880 12° 9645 3° 8251 13° 8108 4° 7848 14° 0709 5° 9696 15° 9135 6° 4079 16° 0026 7° 9970 17° 5246 8° 7998 18° 1450 9° 5690 19° 6043 10° 7251 20° 2838

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona ante los desafíos que enfrentamos.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.