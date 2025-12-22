En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4266 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre

1° 4266 11° 0712 2° 2590 12° 6870 3° 6019 13° 5379 4° 6258 14° 8255 5° 4082 15° 0374 6° 2181 16° 6298 7° 2361 17° 3967 8° 1689 18° 1265 9° 7216 19° 4495 10° 1782 20° 3868

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, lo que sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida.

Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Este tipo de sueño puede indicar que hay aspectos de tu vida que necesitan atención o que te sientes expuesto a situaciones incómodas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.