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Este viernes, 3 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3164 (Llanto).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 3 de julio

 316411° 5649
 2°874012° 1164
 3°356613° 9077
 4°084414° 7160
 5°151215° 5215
 6°300816° 8473
 7°063417° 0671
 8°384218° 8101
 9°022719° 5754
 10°272320° 2457

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¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con Llanto suele indicar liberación emocional y necesidad de desahogo. Puede reflejar estrés acumulado o tristeza que buscas procesar y sanar.

Si lloras tú, sugiere vulnerabilidad y un llamado a pedir apoyo; si ves a otros llorar, apunta a empatía o a conflictos ajenos que te afectan. El contexto y cómo te sientes al despertar orientan el significado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.