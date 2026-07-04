Este viernes, 3 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3164 (Llanto).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 3 de julio
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|0844
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|7160
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|5215
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|3842
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|8101
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|2723
|20°
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¿Qué significa soñar con Llanto?
Soñar con Llanto suele indicar liberación emocional y necesidad de desahogo. Puede reflejar estrés acumulado o tristeza que buscas procesar y sanar.
Si lloras tú, sugiere vulnerabilidad y un llamado a pedir apoyo; si ves a otros llorar, apunta a empatía o a conflictos ajenos que te afectan. El contexto y cómo te sientes al despertar orientan el significado.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.