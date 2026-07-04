Este viernes, 3 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3164 (Llanto).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 3 de julio

1° 3164 11° 5649 2° 8740 12° 1164 3° 3566 13° 9077 4° 0844 14° 7160 5° 1512 15° 5215 6° 3008 16° 8473 7° 0634 17° 0671 8° 3842 18° 8101 9° 0227 19° 5754 10° 2723 20° 2457

¿Qué significa soñar con Llanto?

Soñar con Llanto suele indicar liberación emocional y necesidad de desahogo. Puede reflejar estrés acumulado o tristeza que buscas procesar y sanar.

Si lloras tú, sugiere vulnerabilidad y un llamado a pedir apoyo; si ves a otros llorar, apunta a empatía o a conflictos ajenos que te afectan. El contexto y cómo te sientes al despertar orientan el significado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: