¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20).

