En esta noticia ¿Qué significa soñar con hospital?

Este viernes, 3 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7773 - Hospital

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

1° 7773 11° 9303 2° 2021 12° 1234 3° 0423 13° 8989 4° 9470 14° 6171 5° 5545 15° 6712 6° 8546 16° 9375 7° 6181 17° 1075 8° 3873 18° 2105 9° 4150 19° 5807 10° 3855 20° 8851

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital señala necesidad de curación, descanso o apoyo, ya sea físico o emocional.

También sugiere vulnerabilidad y cambio; invita a pedir ayuda y atender pendientes de salud.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.