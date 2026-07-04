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Este viernes, 3 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 3 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7773 - Hospital
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio
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|2021
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|3873
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|5807
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|3855
|20°
|8851
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital señala necesidad de curación, descanso o apoyo, ya sea físico o emocional.
También sugiere vulnerabilidad y cambio; invita a pedir ayuda y atender pendientes de salud.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.