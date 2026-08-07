Este jueves, 6 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4978 (Ramera).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 6 de agosto

1° 4978 11° 7344 2° 6235 12° 8642 3° 2747 13° 3773 4° 7127 14° 0255 5° 7411 15° 8020 6° 0815 16° 3454 7° 6413 17° 3413 8° 3623 18° 0369 9° 3867 19° 6132 10° 1878 20° 8666

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con una Ramera puede señalar conflictos entre deseo, límites y autoestima, así como miedo al juicio social.

También sugiere relaciones percibidas como transaccionales o la necesidad de afirmar tu valor; interpreta según las emociones y el contexto del sueño.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.