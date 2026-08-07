Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9801 (Agua).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 7 de agosto

1° 9801 11° 0091 2° 2302 12° 5326 3° 6155 13° 8788 4° 7839 14° 5494 5° 7165 15° 9361 6° 5790 16° 9813 7° 2248 17° 0180 8° 6407 18° 3184 9° 6056 19° 5270 10° 9560 20° 2458

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua refleja tu estado emocional: agua clara indica paz y claridad; agua turbia sugiere confusión o ansiedad.

También puede señalar cambios y renovación: corrientes fuertes aluden a transiciones intensas, agua estancada a estancamiento y lluvia a alivio.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.