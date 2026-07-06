Este lunes, 6 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6520 (La Fiesta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 6 de julio

1° 6520 11° 2672 2° 9453 12° 8468 3° 1831 13° 8439 4° 6489 14° 6822 5° 9235 15° 9049 6° 7729 16° 4302 7° 9014 17° 0550 8° 5428 18° 8751 9° 7685 19° 0242 10° 4115 20° 5522

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.