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Este lunes, 6 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6520 (La Fiesta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 6 de julio
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¿Qué significa soñar con La Fiesta?
Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.
También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.