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Este sábado, 4 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9910 (La Leche).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 4 de julio
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¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cariño y crecimiento. Puede anunciar prosperidad, apoyo familiar y necesidad de autocuidado.
Si La Leche aparece derramada, cortada o sucia, señala pérdidas, tensiones o emociones estancadas. El contexto y tu emoción en el sueño afinan el significado.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.