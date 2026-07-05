En esta noticia ¿Qué significa soñar con La Leche?

Este sábado, 4 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9910 (La Leche).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 4 de julio

1° 9910 11° 8679 2° 4876 12° 1993 3° 7540 13° 2776 4° 5117 14° 3367 5° 5238 15° 1655 6° 0315 16° 9641 7° 7997 17° 8295 8° 1527 18° 1208 9° 3635 19° 5943 10° 0565 20° 9059

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, cariño y crecimiento. Puede anunciar prosperidad, apoyo familiar y necesidad de autocuidado.

Si La Leche aparece derramada, cortada o sucia, señala pérdidas, tensiones o emociones estancadas. El contexto y tu emoción en el sueño afinan el significado.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.