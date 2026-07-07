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Este lunes, 6 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2423 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 6 de julio

 242311° 2136
 2°498712° 6313
 3°530713° 7846
 4°172114° 0464
 5°511115° 9395
 6°573016° 4390
 7°048717° 0148
 8°544118° 6875
 9°930719° 0177
 10°616320° 2344

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¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclas ideas, recursos o emociones para darles nueva forma.

También sugiere organización y cuidado: planificar, nutrir relaciones y tomar el control antes de que algo se queme.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.