Este lunes, 6 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2423 (Cocinero).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 6 de julio
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|7846
|4°
|1721
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|0464
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|9395
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|0487
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|5441
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|6875
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|6163
|20°
|2344
¿Qué significa soñar con Cocinero?
Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclas ideas, recursos o emociones para darles nueva forma.
También sugiere organización y cuidado: planificar, nutrir relaciones y tomar el control antes de que algo se queme.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.