Este lunes, 6 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2423 (Cocinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 6 de julio

1° 2423 11° 2136 2° 4987 12° 6313 3° 5307 13° 7846 4° 1721 14° 0464 5° 5111 15° 9395 6° 5730 16° 4390 7° 0487 17° 0148 8° 5441 18° 6875 9° 9307 19° 0177 10° 6163 20° 2344

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclas ideas, recursos o emociones para darles nueva forma.

También sugiere organización y cuidado: planificar, nutrir relaciones y tomar el control antes de que algo se queme.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.