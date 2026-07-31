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Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3014 (Borracho).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio
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¿Qué significa soñar con Borracho?
Soñar con un borracho puede reflejar pérdida de control, impulsividad o necesidad de escapar del estrés. Señala emociones desbordadas que requieren límites y autocuidado.
También puede ser una advertencia sobre decisiones apresuradas o influencias negativas. El contexto y lo que sientes en el sueño determinan si es aviso, deseo de relax o reflejo de culpa.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.