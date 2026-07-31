En esta noticia

Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3014 (Borracho).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio

 301411° 6394
 2°365512° 5685
 3°081713° 1234
 4°054614° 2788
 5°702115° 3732
 6°681916° 5733
 7°765917° 4014
 8°125018° 1695
 9°345619° 8655
 10°998020° 2842

Modernizarán totalmente uno de los aeropuertos más relevantes del país y estará a la vanguardia internacional

Túnel de Agua Negra: el proyecto binacional que pretende optimizar la conexión entre Argentina y Chile

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con un borracho puede reflejar pérdida de control, impulsividad o necesidad de escapar del estrés. Señala emociones desbordadas que requieren límites y autocuidado.

También puede ser una advertencia sobre decisiones apresuradas o influencias negativas. El contexto y lo que sientes en el sueño determinan si es aviso, deseo de relax o reflejo de culpa.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.