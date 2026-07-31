En esta noticia ¿Qué significa soñar con Borracho?

Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3014 (Borracho).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio

1° 3014 11° 6394 2° 3655 12° 5685 3° 0817 13° 1234 4° 0546 14° 2788 5° 7021 15° 3732 6° 6819 16° 5733 7° 7659 17° 4014 8° 1250 18° 1695 9° 3456 19° 8655 10° 9980 20° 2842

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con un borracho puede reflejar pérdida de control, impulsividad o necesidad de escapar del estrés. Señala emociones desbordadas que requieren límites y autocuidado.

También puede ser una advertencia sobre decisiones apresuradas o influencias negativas. El contexto y lo que sientes en el sueño determinan si es aviso, deseo de relax o reflejo de culpa.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.