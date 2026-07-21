Este martes, 21 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 245 (Gato).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 21 de julio

1° 245 11° 316 2° 799 12° 278 3° 136 13° 057 4° 152 14° 771 5° 014 15° 235 6° 348 16° 152 7° 924 17° 332 8° 089 18° 886 9° 250 19° 415 10° 654 20° 921

¿Qué significa soñar con Gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.