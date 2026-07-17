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Este jueves, 16 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1271 (Excremento).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 16 de julio

 127111° 0812
 2°007212° 0705
 3°662713° 6866
 4°609514° 5414
 5°622515° 0868
 6°346916° 7765
 7°937217° 8095
 8°284418° 2863
 9°879819° 8707
 10°727820° 1705

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¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.