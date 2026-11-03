Cuando una pareja se divorcia, una de las principales cuestiones que debe resolver es cómo se distribuyen los bienes adquiridos durante el matrimonio y quién puede continuar viviendo en la vivienda familiar.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas reglas según el régimen patrimonial elegido al casarse y contempla condiciones específicas para determinar quién puede usar la casa después de la separación.

La decisión judicial también puede considerar la situación económica de cada cónyuge, el cuidado de los hijos y las necesidades del grupo familiar.

Quién se queda con la vivienda familiar después de un divorcio

El Código Civil y Comercial permite que cualquiera de los cónyuges solicite al juez la atribución del uso de la vivienda familiar, independientemente de si el inmueble pertenece a uno solo de ellos o tiene carácter ganancial.

Acuerdo de divorcio listo para ser firmado. Ilustración IA Chat GPT| El Cronista Audiencias

Esto significa que la propiedad de la casa no determina por sí sola quién puede continuar viviendo allí después del divorcio.

Para resolver el pedido, el juez debe evaluar distintas circunstancias, entre ellas:

Quién tiene a su cargo el cuidado de los hijos.

Cuál de los cónyuges tiene mayores dificultades económicas para conseguir otra vivienda.

La edad y el estado de salud de cada integrante del matrimonio.

Los intereses de otras personas que forman parte del grupo familiar.

Si uno de los integrantes no obtiene el uso de la vivienda, el juez puede establecer una renta compensatoria a su favor. También puede disponer que el inmueble no se venda sin el acuerdo de ambas partes o impedir que sea dividido o liquidado.

El derecho a utilizar la casa no es necesariamente permanente. Puede finalizar cuando se cumple el plazo fijado judicialmente o cuando cambian las circunstancias que justificaron la decisión.

Cómo se reparten los bienes entre los cónyuges después de separarse

La distribución del patrimonio depende del régimen de bienes que haya tenido el matrimonio. Si ambos presentan una propuesta de convenio regulador y llegan a un acuerdo, los bienes se dividen de acuerdo con lo establecido en ese documento.

Cuando no existe consenso, se debe distinguir entre los dos regímenes patrimoniales previstos por la legislación argentina.

Régimen de comunidad de ganancias. Cada cónyuge conserva sus bienes propios, como los que tenía antes de casarse o los que recibió por herencia durante el matrimonio. Los bienes gananciales, adquiridos durante la unión, se dividen por mitades.

Régimen de separación de bienes. Cada integrante conserva los bienes que tenía y administró. Sin embargo, la vivienda familiar tiene reglas específicas de protección que deben considerarse independientemente de quién sea su propietario.

El régimen de comunidad era el único disponible hasta el 1 de agosto de 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial y se incorporó la posibilidad de elegir la separación de bienes mediante convenciones matrimoniales.

Por eso, antes de determinar quién se queda con la casa y qué patrimonio corresponde a cada uno, es necesario identificar el régimen elegido y las circunstancias particulares de la familia.