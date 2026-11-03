Los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos en noviembre de 2026 por la coincidencia del Día del Bancario y dos jornadas feriadas vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El cierre comenzará el viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 inclusive, por lo que no habrá atención presencial en las sucursales.

Sin embargo, los clientes podrán continuar realizando distintas operaciones digitales y utilizar los cajeros automáticos durante esos días.

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre de 2026

El calendario bancario tendrá cinco jornadas consecutivas sin atención al público. La interrupción comenzará con la celebración del Día del Bancario y continuará durante el fin de semana y los feriados dispuestos para la visita papal.

Banco Central de la República Argentina.

Las fechas previstas son las siguientes

Viernes 6 de noviembre . Día del Bancario, jornada en la que no habrá actividad en las sucursales.

Sábado 7 de noviembre . Cierre habitual por el fin de semana.

Domingo 8 de noviembre . Las entidades permanecerán cerradas.

Lunes 9 de noviembre . Feriado nacional establecido por el Decreto 1103/2026 por la . Feriado nacional establecido por el Decreto 1103/2026 por la visita del papa León XIV

Martes 10 de noviembre. Feriado bancario dispuesto por el Banco Central mediante la Comunicación A 8487/2026.

La atención presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre, cuando las entidades vuelvan a operar con normalidad.

Qué trámites no se podrán realizar durante el cierre bancario

Durante las cinco jornadas no estarán disponibles las operaciones que requieren atención presencial en las sucursales. Entre los principales trámites que deberán esperar hasta la reapertura se encuentran

Depósitos y extracciones de dinero por ventanilla.

Validación y presentación de documentación física.

Operaciones cambiarias oficiales, como la compra y venta de dólares por atención presencial.

Apertura de cuentas y altas de tarjetas o préstamos que requieran firmas presenciales.

Otras gestiones que dependan de la atención de un empleado bancario.

Por eso, quienes necesiten realizar alguno de estos trámites deberán anticiparse al cierre o esperar hasta el miércoles 11.

Qué operaciones bancarias seguirán disponibles

Aunque las sucursales no abrirán sus puertas, los canales electrónicos continuarán funcionando. Los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles para consultar saldos, realizar transferencias y pagar servicios.

También estarán habilitados los pagos con tarjetas de débito y crédito en comercios, las billeteras virtuales y los cajeros automáticos, sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada terminal. Además, será posible retirar dinero en las líneas de cajas de supermercados y otros comercios que ofrezcan ese servicio.

De esta manera, el cierre afectará principalmente a la atención presencial, mientras que las operaciones digitales y los medios de pago electrónicos seguirán disponibles.