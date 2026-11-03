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Los conductores que circulen sin los elementos de seguridad obligatorios pueden recibir sanciones económicas y perder puntos en su licencia. Entre los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 se encuentra llevar un matafuegos y las balizas portátiles dentro del vehículo.

La falta de estos elementos está contemplada en el artículo 40, inciso f), de la normativa. Su reglamentación, establecida en el artículo 29 del Decreto 242/2022, dispone una multa de entre 50 y 100 unidades fijas (UF) y la quita de dos puntos de la Licencia Nacional de Conducir. La exigencia no alcanza a las motocicletas.

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Qué pasa si el conductor ya perdió 18 puntos del scoring

El sistema nacional de scoring comienza con un total de 20 puntos para cada conductor. Por eso, quien ya perdió 18 puntos conserva solamente dos disponibles.

Si en esa situación comete una infracción por circular sin matafuegos y balizas portátiles, puede recibir el descuento de los dos puntos restantes y llegar a cero. Cuando se agota el puntaje, se aplica la inhabilitación para conducir.

La primera vez que un conductor pierde la totalidad de los puntos, la inhabilitación es de 60 días. Para recuperar la licencia, deberá cumplir el plazo establecido y realizar y aprobar el curso de seguridad vial correspondiente.

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Cuántos puntos se descuentan por las infracciones de tránsito

El scoring contempla una quita gradual de puntos según la gravedad de cada infracción. La licencia nacional comienza con 20 puntos y las sanciones se aplican al conductor identificado en el acta.

Cuando se pierden todos los puntos por primera vez, la inhabilitación dura 60 días. Si ocurre por segunda vez, el plazo aumenta a 120 días; desde la tercera, alcanza los 180 días y se duplica para las siguientes oportunidades.

Los conductores pueden consultar su saldo y el estado de su licencia a través del sistema Mi Scoring.