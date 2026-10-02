En México, uno de cada tres divorcios registrados en 2025 correspondió a matrimonios que llevaban al menos 21 años legalmente casados. De acuerdo con la Estadística de Divorcios (ED) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo concentró el mayor porcentaje de las disoluciones matrimoniales.
El organismo registró 155,254 divorcios durante 2025. De ellos, 88.3% se resolvió por la vía judicial y 11.7% por la vía administrativa. La tasa fue de 1.7 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más.
¿Cuántos años llevaban casados al divorciarse?
La información del INEGI muestra la siguiente distribución según la duración legal del matrimonio, es decir, el tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y la resolución o sentencia ejecutoria del divorcio:
- 21 años y más: 33.1%
- 1 a 5 años: 20.1%
- 10 a 15 años: 18.0%
- 6 a 9 años: 14.9%
- 16 a 20 años: 11.6%
- Menos de 1 año: 1.8%
Así, los matrimonios con 21 años o más representaron el porcentaje más elevado entre los divorcios registrados durante el año.
Cuál fue la principal causa registrada de divorcio
El divorcio incausado concentró 66.4% de los casos a nivel nacional, mientras que el mutuo consentimiento representó 32.5%. La separación del hogar conyugal por más de un año alcanzó 0.5%.
La edad promedio al iniciar los trámites de divorcio fue de 41.1 años para las mujeres y 43.6 años para los hombres. Además, en 2025 se registraron 491,640 matrimonios y 155,254 divorcios, lo que representó 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios.