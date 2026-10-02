De acuerdo al informe del INEGI, uno de cada tres divorcios del 2025 fueron de matrimonios que llevaban al menos 21 años de casados.

En México, uno de cada tres divorcios registrados en 2025 correspondió a matrimonios que llevaban al menos 21 años legalmente casados. De acuerdo con la Estadística de Divorcios (ED) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo concentró el mayor porcentaje de las disoluciones matrimoniales .

El organismo registró 155,254 divorcios durante 2025. De ellos, 88.3% se resolvió por la vía judicial y 11.7% por la vía administrativa. La tasa fue de 1.7 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más.

¿Cuántos años llevaban casados al divorciarse?

La información del INEGI muestra la siguiente distribución según la duración legal del matrimonio, es decir, el tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y la resolución o sentencia ejecutoria del divorcio:

21 años y más: 33.1%

1 a 5 años: 20.1%

10 a 15 años: 18.0%

6 a 9 años: 14.9%

16 a 20 años: 11.6%

Menos de 1 año: 1.8%

Cantidad de divorcios según años de matrimonio en 2025. INEGI

Así, los matrimonios con 21 años o más representaron el porcentaje más elevado entre los divorcios registrados durante el año.

Cuál fue la principal causa registrada de divorcio

El divorcio incausado concentró 66.4% de los casos a nivel nacional, mientras que el mutuo consentimiento representó 32.5%. La separación del hogar conyugal por más de un año alcanzó 0.5%.

La edad promedio al iniciar los trámites de divorcio fue de 41.1 años para las mujeres y 43.6 años para los hombres. Además, en 2025 se registraron 491,640 matrimonios y 155,254 divorcios, lo que representó 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios.