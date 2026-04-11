Limpiar el horno suele ser una de las tareas más incómodas de la cocina, sobre todo cuando la grasa se acumula con el uso. Sin embargo, existe un truco casero que cada vez más personas utilizan por su efectividad. Se trata del uso de limón, un ingrediente económico que ayuda a aflojar la suciedad y eliminar malos olores. Con pocos pasos, es posible dejar el horno mucho más limpio sin recurrir a productos químicos. Este método se volvió popular por su simpleza y porque no requiere un esfuerzo ni gasto excesivo. Además, es una alternativa más natural para mantener la cocina en buen estado. Antes de comenzar, es importante reunir los elementos necesarios. Este truco no requiere muchos ingredientes y se puede hacer en pocos minutos. Estos elementos permiten generar vapor dentro del horno, clave para aflojar la grasa acumulada. El procedimiento es simple y se puede hacer en muy simples pasos gracias a que el calor y el vapor hacen gran parte del trabajo. Este método permite limpiar sin necesidad de raspar ni usar productos abrasivos. El limón tiene propiedades desengrasantes y antibacterianas que lo convierten en un aliado natural para la limpieza. Su acidez ayuda a descomponer la grasa adherida en superficies. Además, el vapor generado dentro del horno potencia su efecto, facilitando la limpieza. Esto permite remover la suciedad con mayor facilidad. Otro beneficio es que elimina los malos olores y deja un aroma fresco. A diferencia de otros productos, no deja residuos químicos. Este método no solo es efectivo, sino también económico y fácil de aplicar. Por eso, muchas personas lo eligen como alternativa a los limpiadores industriales.