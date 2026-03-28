El vinagre es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar por su bajo costo y su capacidad para eliminar suciedad, grasa y malos olores. En este sentido, durante los últimos años se popularizó un truco simple que consiste en tirarlo en las rejillas de la casa para mejorar el estado de las cañerías. Este método se aplica en cocinas, baños y lavaderos, donde suelen acumularse restos que generan olor y obstrucciones en las cañerías, de modo tal que su uso frecuente permite mantener las rejillas en mejores condiciones sin recurrir a productos químicos. El vinagre actúa como un limpiador natural que ayuda a disolver residuos acumulados en las cañerías y neutralizar olores que se generan por la descomposición de materia orgánica y al aplicarlo con frecuencia, se puede mantener una limpieza mucho más duradera en las rejillas. Entre sus principales beneficios se destacan: Asimismo, aplicar este truco de forma periódica ayuda a mantener las rejillas y cañerías más limpias y desinfectadas. Para que el vinagre tenga efecto, es importante utilizarlo de manera adecuada y repetir el proceso con cierta frecuencia, especialmente en zonas de uso intensivo. En tanto, es importante remarcar que este truco no elimina por completo la suciedad y en caso de querer hacer una limpieza más profunda, se recomienda recurrir a desinfectantes más poderosos. El vinagre también puede utilizarse para preparar un desinfectante casero que combina limpieza y buen aroma, ideal para distintas superficies del hogar. Para hacerlo, se necesitan los siguientes ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir: El paso a paso es el siguiente: Este desinfectante puede utilizarse para limpiar el piso, el baño o mezclar, por ejemplo, con lavandina al momento de desinfectar el hogar.