Cada vez más personas optan por soluciones naturalespara cuidar su jardín invertir demasiado dinero. Entre los trucos más populares destaca una mezcla que combina vinagre y cáscaras de banana, pese a su sencillez, puede aportar nutrientes esenciales al suelo y favorecer el crecimiento de las plantas. La cáscara de banana posee potasio, fósforo y magnesio, minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El vinagre, en tanto, acelera la descomposición de la cáscara y libera estos nutrientes en menos tiempo, además de reducir el pH del suelo, algo favorable para especies que prefieren ambientes más ácidos. El propósito de esta mezcla es producir un fertilizante líquido para incorporar en el riego. Cabe destacar que no se recomienda aplicar vinagre directamente sobre las plantas, ya que, sin diluir, puede alterar el suelo y dañarlo. Cuando la mezcla se deja reposar y después se diluye con agua, se transforma en un producto más seguro y útil para nutrir el jardín. Este fertilizante casero podría rociarse una vez por semana en plantas que necesiten una ayuda nutricional extra. También es útil en macetas, huertas urbanas o jardines pequeños.