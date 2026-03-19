Una de las fórmulas más utilizadas a la hora de limpiar el hogar es la mezcla de cáscaras de limón con vinagre, gracias a su efectividad para eliminar la suciedad de todas las superficies de la casa. Esta combinación sencilla de dos productos baratos y naturales puede ser el elemento que faltaba para lograr combatir todo tipo de manchas y dejar todo brillante. El vinagre es un ingrediente que se suele utilizar mucho para la limpieza gracias a sus propiedades que eliminan bacterias, desinfectan y neutralizan olores. La cáscara de limón, a pesar de que no todos la utilizan para ello, es un gran ingrediente debido a que actúa como desengrasante, antibacterial y desodorizante. Ideal para mesadas, pisos, azulejos, griferías y electrodomésticos. Elimina grasa, restos de comida y suciedad acumulada. Seguro para superficies de cocina y baños, sin químicos agresivos. Perfecto para heladeras, microondas y tachos de basura. El fuerte aroma cítrico combinado con el vinagre ayuda a ahuyentar hormigas y otros insectos pequeños. Deja un aroma fresco y agradable en el ambiente, ideal para el verano. El producto que se obtiene por la mezcla de limón y vinagre se puede utilizar para limpiar las hornallas, desinfectar la mesada, repasar el baño y hasta dejar reluciente los pisos de la casa. 1 parte de vinagre blanco1 parte de agua10 gotas de aceite esencial de árbol de téIdeal para la limpieza del baño, cocina, azulejos y metales. Agua calienteVinagre blanco (partes iguales)Gotas de limón 200 g de bicarbonatoAgua (hasta formar pasta) NaranjaLimónJengibre