Los huevos fritos son un clásico indiscutido de la cocina casera. En los últimos meses, una técnica sencilla comenzó a ganar terreno en redes sociales, ya que solo se trata de agregar unas gotitas de vinagre a la cocción. Esta técnica ha demostrado ser efectiva para mejorar la textura y el sabor de los huevos, lo que ha llevado a muchos a experimentar con esta adición en sus recetas. Cuando unas gotas de vinagre entran en contacto con la clara del huevo, se acelera el proceso de coagulación de las proteínas. Esto, por su parte, contribuye a que la clara se cocine más rápidamente y mantenga una forma compacta, en lugar de expandirse en exceso en la sartén. Es un truco especialmente útil al cocinar para varios o al buscar una presentación más ordenada. En la misma línea, esta coagulación más rápida permite que la clara adquiera firmeza sin necesidad de cocinar en exceso la yema. Para quienes prefieren una yema líquida o cremosa, el vinagre facilita ese equilibrio que muchos encuentran complicado de lograr con técnicas tradicionales. A su vez, ayuda a reducir las salpicaduras de aceite caliente. Ocurre una reacción química entre el ácido y el agua presente en el huevo, lo que provoca menos salpicaduras, haciendo el proceso más seguro y limpio. Se aconseja el uso de vinagre blanco o de alcohol, dado que, en comparación con el de manzana, presenta un sabor más neutro y no altera el gusto final del huevo. No obstante, es fundamental no excederse en la cantidad: con tan solo media cucharadita o unas gotas es suficiente para lograr el efecto deseado sin que el ácido se haga evidente en el plato. Además, es recomendable considerar las siguientes sugerencias: Las preparaciones con menor agregado de grasa conservan mejor el perfil nutricional del huevo. Estas son las opciones más recomendadas: