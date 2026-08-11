Los videojuegos dejaron de ser una actividad exclusiva para niños y se transformaron en una opción de entretenimiento que atrae a todas las generaciones. Este cambio generacional impulsó un aumento en la demanda de experiencias que integren juego y socialización, donde tanto padres como hijos pueden disfrutar en un mismo espacio.

Uno de los lugares que se adaptó a esta tendencia es ZONA, un espacio diseñado para que familias y amigos disfruten de gastronomía y entretenimiento. En sus sucursales se pueden encontrar videojuegos de última generación, así como otras atracciones como bowling, pool y ping pong, ofreciendo así un menú variado adecuado para diferentes preferencias y edades.

La experiencia intergeneracional en el entretenimiento familiar

La propuesta apunta a crear un ambiente donde tanto adultos como niños puedan jugar y compartir momentos inolvidables. Los videojuegos, que en años anteriores eran vistos como un pasatiempo exclusivo de menores, ahora son una parte central de la diversión familiar. ZONA permite que los padres se sumerjan en el mundo de los videojuegos junto a sus hijos, facilitando el fortalecimiento de vínculos a través del juego.

Además, el modelo de negocio acompaña una propuesta gastronómica variada, en la que se destaca la Zona Gourmet y la reciente incorporación de Zona Pizza. Esto significa que las familias pueden disfrutar de una rica comida antes o después de jugar, lo que convierte la salida en una experiencia integral, mucho más que una simple visita a un local de entretenimiento.

Foto: COTO. Zona Coto

Ofertas que añaden valor a la diversión

Para hacer aún más atractiva la experiencia, ZONA lanzó promociones especiales. Por ejemplo, al cargar $100.000 en su cuenta, los visitantes reciben $100.000 adicionales para seguir jugando, además de la posibilidad de llevarse un juguete a elección por una pequeña carga adicional. Este tipo de beneficios están diseñados para hacer que cada visita sea memorable y disfrutable para todos.

Los videojuegos más populares en ZONA, como los de la saga Jurassic Park y títulos inspirados en Minions, son ejemplos de cómo la evolución de este medio permite captar la atención de un público más amplio. Las atracciones están cuidadosamente seleccionadas para asegurar que todos encuentren su lugar, desde los más pequeños hasta los adultos nostálgicos.

A medida que los hábitos de consumo y entretenimiento continúan evolucionando, el sector de los videojuegos se presenta como un campo fértil para la inclusión familiar. Espacios como ZONA se convierten en refugios donde el entretenimiento se combina con la calidad de la experiencia gastronómica, brindando una salida completa y satisfactoria.

En conclusión, el cambio generacional en el consumo de videojuegos permitió que estos espacios no solo sean viables, sino también necesarios. Está en la vanguardia de esta tendencia, ofreciendo un entorno donde la diversión y la buena comida se reinventan, garantizando así un lugar preferido para disfrutar en familia o con amigos.