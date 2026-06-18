A medida que se acerca el Mundial 2026, muchas personas comienzan a revisar si el televisor que tienen en casa está realmente preparado para uno de los eventos deportivos más esperados. En estos casos, la pantalla vuelve a ocupar un lugar central en el hogar y se transforma en el punto de encuentro para familiares y amigos durante cada partido.

Sin embargo, al momento de elegir un nuevo equipo, el tamaño no es el único factor que importa. Especialistas en tecnología recomiendan prestar atención a otros aspectos que pueden influir directamente en la experiencia de visualización, como la calidad de imagen, la conectividad y las funciones inteligentes que incorpora el dispositivo.

No es solo la pantalla: qué hay que mirar antes de comprar un televisor

Uno de los errores más frecuentes es elegir un televisor únicamente por sus pulgadas. Si bien el tamaño resulta importante, características como la resolución, el sistema operativo y la velocidad de respuesta pueden marcar una diferencia significativa al momento de seguir una transmisión deportiva.

En ese sentido, los Smart TV equipados con sistemas operativos modernos permiten acceder de forma rápida a plataformas de streaming, aplicaciones deportivas y contenidos online. Esto se vuelve especialmente relevante en un contexto donde cada vez más eventos se consumen a través de internet y no exclusivamente mediante la televisión tradicional.

La función que puede cambiar la experiencia de ver el Mundial en casa

Entre las alternativas disponibles aparece el Smart TV LED de 32 pulgadas HD con Android TV, un modelo que combina conectividad y acceso a múltiples aplicaciones en un mismo equipo. Gracias a su sistema operativo, los usuarios pueden navegar entre diferentes plataformas y personalizar la experiencia según sus preferencias.

Además, incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial que optimizan el funcionamiento del televisor y facilitan el acceso a contenidos. Este tipo de tecnologías comenzaron a ganar protagonismo en los últimos años debido a la creciente demanda de dispositivos más intuitivos, versátiles y fáciles de utilizar.

La promoción que buscan aprovechar quienes quieren renovar su televisor

Otro de los aspectos que suele influir en la decisión de compra es el precio. En ese marco, el supermercado COTO ofrece actualmente una promoción de 12 cuotas sin interés para adquirir este Smart TV.

La propuesta estará vigente hasta el 18 de junio, por lo que quienes estén pensando en renovar su equipo antes del Mundial todavía tienen margen para evaluar opciones y aprovechar las condiciones de financiación disponibles.

Más allá de los eventos deportivos, los televisores inteligentes se consolidaron como centros de entretenimiento para toda la familia. Series, películas, videojuegos y contenidos online forman parte del uso cotidiano de estos dispositivos, que buscan adaptarse a distintas necesidades y hábitos de consumo.