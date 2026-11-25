Frente al surtidor puede aparecer una duda bastante común: si una nafta tiene más octanos, ¿el auto va a acelerar mejor? La relación parece lógica, pero no funciona igual en todos los vehículos. Cargar un combustible de mayor octanaje no agrega potencia automáticamente. Para entender cuándo puede existir una diferencia, primero hay que mirar cómo trabaja el motor y qué combustible fue previsto para su funcionamiento.

El octanaje mide la resistencia de la nafta frente a la detonación o autoencendido no deseado. La norma ASTM D2699-26, “Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel”, publicada por ASTM International, establece el método para determinar el RON y explica que esta medición se relaciona con el comportamiento antidetonante del combustible en motores de encendido por chispa.

Cuándo un mayor octanaje puede hacer una diferencia

Esto ayuda a explicar por qué pasar de 95 a 98 RON no produce necesariamente el mismo resultado en cualquier auto. Hay motores capaces de aprovechar las propiedades de combustibles de mayor octanaje, mientras que en otros el cambio puede no traducirse en una mejora perceptible.

Por eso, la primera referencia antes de elegir qué cargar debe ser siempre el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo y no simplemente optar por el número más alto disponible.

Esta diferencia forma parte de las evaluaciones realizadas por Shell para Shell V-Power Nafta grado 3. Según el material técnico proporcionado por la compañía, el combustible tiene un número de octano superior a 98 RON y su nueva formulación brinda más potencia y aceleración.

Surtidor Shell V-Power conectado al tanque de un vehículo. Shell IA

Esa precisión es importante. Shell advierte que los efectos y beneficios reales pueden variar de acuerdo con el tipo, la antigüedad y el estado del vehículo, además de las condiciones y el estilo de conducción.

Por lo tanto, el resultado obtenido en un motor sensible al octanaje no significa que cualquier auto vaya a acelerar más por el solo hecho de reemplazar una nafta de 95 RON por una de más de 98 RON.

Qué otras características importan además de los octanos

El octanaje tampoco es la única diferencia entre combustibles. En el caso de Shell V-Power Nafta grado 3, la nueva formulación está diseñada para limpiar el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque y proteger frente a la acumulación de depósitos que pueden reducir el desempeño, particularmente en componentes como las válvulas de admisión y los inyectores.

La ficha técnica del producto agrega otras características: más de 98 RON, menos de 10 mg/kg de azufre, un contenido de bioetanol del 12% y ausencia de aditivos metálicos. Shell también destaca protección contra la corrosión.

De esta manera, la diferenciación de la formulación no queda limitada al número de octanos, sino que incluye atributos relacionados con la limpieza y protección de componentes críticos del motor.

Entonces, ¿conviene cargar siempre la nafta con más octanos buscando una mejor aceleración? No necesariamente. El dato decisivo es qué octanaje requiere el motor y si fue diseñado para beneficiarse de un combustible con mayor resistencia a la detonación.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.