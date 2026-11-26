Una joven muestra su celular con la app Shell junto a un auto en una estación Shell.

Un vehículo diésel puede funcionar durante miles de kilómetros sin que el conductor sepa exactamente qué ocurre en su sistema EGR. Sin embargo, este conjunto cumple una función importante en los motores modernos y está expuesto a un problema que sucede fuera de la vista: la acumulación de depósitos. Con el tiempo, diferentes residuos presentes en los gases pueden adherirse a sus componentes e interferir con su funcionamiento.

EGR significa Exhaust Gas Recirculation, o recirculación de gases de escape. El estudio “Development of an Engine Test to Rate the EGR Deposit Formation Propensity of Fuels in Light-Duty Diesel Engines”, realizado por investigadores de Shell Global Solutions e Innospec y publicado en 2020 por SAE International, explica que este sistema se utiliza en motores diésel para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Para lograrlo, recircula de manera controlada parte de los gases de escape hacia la admisión del motor.

Por qué pueden acumularse depósitos en el sistema EGR

El problema aparece porque esos gases no circulan completamente libres de residuos. El mismo estudio publicado por SAE International señala que las partículas, los hidrocarburos y otras sustancias transportadas por el flujo de escape pueden depositarse en el sistema EGR a medida que los gases se enfrían. Los investigadores advierten que la acumulación en sistemas EGR de alta presión puede estar asociada con deterioro de las emisiones y del consumo de combustible, problemas de desempeño y conducción e incluso averías bajo determinadas condiciones.

Otra investigación, “The Effect of Exhaust Emission Conditions and Coolant Temperature on the Composition of Exhaust Gas Recirculation Cooler Deposits”, realizada por investigadores de IPA y la Universidad de Michigan y publicada en 2023 por SAE International, analizó específicamente los depósitos en los enfriadores EGR. El estudio señala que una de las dificultades habituales es la formación de una capa de suciedad provocada principalmente por partículas y por la condensación de hidrocarburos presentes en los gases de escape.

Dos chicas junto a un auto en una estación Shell. Shell IA

En este escenario, Shell V-Power Diesel grado 3 incorpora una característica orientada específicamente a este sistema. Según el material técnico proporcionado por Shell, su nueva formulación contiene un mejorador de combustión que ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos.

Qué otras características tiene Shell V-Power Diesel

La acción sobre los depósitos no se limita al sistema EGR. De acuerdo con la información técnica de la marca, Shell V-Power Diesel fue diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor. La marca también informa un número de cetano de 52 y un contenido de azufre inferior a 10 mg/kg, además de indicar que el combustible cumple con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados equipados con motores Euro V o superiores.

Shell también vincula la formulación con la economía de combustible. En las pruebas informadas por la compañía mediante el ensayo de motor DW10B EEffG, V-Power Diesel fue comparado con un combustible de referencia base sin aditivos y mostró un beneficio de economía de combustible del 2,7% al final de la prueba. Se trata de un resultado correspondiente a esas condiciones de ensayo.

La empresa aclara que los beneficios reales pueden variar según el vehículo, su estado y el estilo de conducción. La válvula y el sistema EGR, por lo tanto, cumplen una tarea relevante que el conductor difícilmente perciba durante el uso cotidiano del auto. La evidencia publicada por SAE International muestra que los depósitos pueden acumularse en estos sistemas y afectar su funcionamiento bajo determinadas condiciones.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.