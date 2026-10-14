La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece un sistema uniforme de señalización vial en Argentina, que se encuentra contemplado en el Anexo L del Decreto 779/1995.

En este marco, existe una que muchos conductores se cruzaron alguna vez y se trata de una señal de tránsito amarilla con dos flechas negras que apuntan en sentidos opuestos.

Qué significa la señal de las dos flechas

La señal de tránsito de dos flechas sobre un fondo amarillo, identificada como P.23, advierte el inicio de doble circulación. A partir de su señalización, habrá circulación en ambos sentidos sobre la calzada, sin disminuir el ancho de la mano propia.

Su objetivo es alertar a los conductores sobre un cambio en las condiciones de circulación y prevenir maniobras que puedan poner en riesgo a otros vehículos.

Qué significa la señal de tránsito de dos flechas sobre un fondo amarillo y por qué es importante. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Según el Anexo L, esta señal se coloca al comienzo del tramo y hasta 15 metros antes de la zona de doble mano. De esta manera, permite anticipar el cambio en las condiciones de circulación.

Es importante distinguirla de la señal R.26, denominada comienzo de doble mano. Esta última tiene forma circular, fondo blanco y borde rojo, y señala que, a partir de la intersección en la que está ubicada, la vía tendrá doble sentido de circulación.

Por qué es importante conocer esta señal

Reconocer esta advertencia permite anticipar la presencia de vehículos que circulan en sentido contrario y adaptar la conducción a las características de la vía.

Al encontrarse con ella, es importante:

Prestar atención al sentido de circulación : verificar cómo se organiza el tránsito en el tramo siguiente y evitar asumir que se mantiene la condición anterior.

Adecuar la velocidad : circular a una velocidad que permita reaccionar ante la presencia de otros vehículos y las condiciones del camino.

Mantener la trayectoria correspondiente : utilizar el sector de la calzada asignado al propio sentido de circulación.

Evitar maniobras bruscas: cualquier cambio de dirección debe realizarse con precaución y sin generar riesgos para los demás usuarios.

Estas precauciones se relacionan con las reglas generales de circulación previstas en el artículo 36 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece la obligación de respetar las indicaciones de la autoridad, las señales viales y las normas legales.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre las señales viales

El artículo 22 de la Ley 24.449 establece que la vía pública debe señalizarse conforme al sistema uniforme reglamentado.

También dispone que las reglas de circulación expresadas mediante las señales, los símbolos y las marcas de ese sistema son exigibles a los usuarios.