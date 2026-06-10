Hay señales de tránsito que todos reconocen de inmediato, como el “PARE” o los límites de velocidad. Sin embargo existen otras que aparecen con frecuencia en rutas y caminos argentinos, pero cuyo significado sigue generando dudas entre muchos conductores.

Una de ellas es la señal con un auto lanzando piedras, un cartel preventivo que suele verse en zonas rurales, caminos de montaña y algunos tramos de rutas nacionales.

Aunque muchos la confunden con otras advertencias viales, su mensaje es diferente y conocerlo puede ayudar a evitar accidentes.

Qué significa la señal de tránsito con un auto lanzando piedras

La señal está representada por un rombo amarillo con borde negro y la figura de un vehículo que proyecta piedras a su paso .

Su función es advertir a los conductores que ingresan a una zona donde pueden encontrarse piedras sueltas sobre la calzada, capaces de ser despedidas por los neumáticos de los vehículos.

La función de esta señal de tránsito función es advertir a los conductores que ingresan a una zona donde pueden encontrarse piedras sueltas sobre la calzada, capaces de ser despedidas por los neumáticos de los vehículos. (Foto: ChatGPT)

Estas piedras pueden impactar contra otros autos, motocicletas o incluso peatones, generando daños materiales y situaciones de riesgo durante la circulación.

Por qué la señal de proyección de piedras suele confundirse con otras advertencias

Una de las confusiones más habituales ocurre con la señal de derrumbes, que también muestra un vehículo junto a piedras.

Sin embargo, en ese caso el cartel representa la caída de rocas desde una ladera o montaña hacia la calzada, mientras que la señal de proyección de piedras alerta sobre material suelto ya presente en el camino.

Ante este tipo de advertencias, las recomendaciones más importantes son:

Reducir la velocidad.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Evitar maniobras bruscas.

Extremar la atención en curvas y sectores de baja visibilidad.

Tener especial cuidado con motociclistas y ciclistas.

Cuáles son los cuatro tipos de señales de tránsito que existen en Argentina

Las señales viales argentinas están organizadas en diferentes categorías para facilitar su identificación y mejorar la seguridad vial.

Cada grupo cumple una función específica y permite que los conductores interpreten rápidamente las condiciones del camino o las normas de circulación.

Los principales tipos de señales son:

Reglamentarias o prescriptivas: indican prohibiciones, restricciones y prioridades.

Preventivas: advierten sobre peligros o condiciones especiales de la vía.

Informativas: brindan información sobre destinos, distancias y servicios.

Transitorias: alertan sobre obras, desvíos o situaciones temporales.

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, estas señales son fundamentales para prevenir accidentes y permitir que los conductores puedan anticiparse a situaciones que podrían comprometer la seguridad en rutas, calles y autopistas.con borde negro y la figura de un vehículo que proyecta piedras a su paso.

Su función es advertir a los conductores que ingresan a una zona donde pueden encontrarse piedras sueltas sobre la calzada, capaces de ser despedidas por los neumáticos de los vehículos.

Estas piedras pueden impactar contra otros autos, motocicletas o incluso peatones, generando daños materiales y situaciones de riesgo durante la circulación.