Construyen un puente que conectará dos ciudades clave del país: será el más largo de Argentina y beneficiará a millones de personas Fuente: Gobierno de Santa Fe

La construcción del nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé continúa avanzando y ya alcanzó un 45% de ejecución, consolidándose como una de las obras viales más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

Con 1.324 metros de longitud, no solo será el puente más extenso construido en Argentina, sino que además figura entre los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Sudamérica.

El avance de la obra quedó marcado recientemente por un nuevo hito constructivo: ya se instalaron 90 vigas, lo que permitió completar 18 de los 43 tramos previstos sobre el río Salado.

La infraestructura busca mejorar la circulación entre ambas ciudades y aliviar el intenso tránsito que actualmente soporta el puente existente.

El nuevo Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé ya es una obra récord

Con una extensión total de 1.324 metros, el nuevo puente supera a otras grandes obras que hoy se ejecutan en la región y solo es superado en Sudamérica por el puente Chacao, en Chile, que tendrá 2.754 metros de longitud cuando finalice su construcción.

Construyen un puente que conectará dos ciudades clave del país: será el más largo de Argentina y beneficiará a millones de personas Fuente: Gobierno de Santa Fe

Incluso, el proyecto santafesino es más largo que el Puente de la Bioceánica, que unirá Brasil y Paraguay mediante una estructura de 1.294 metros.

Además de su magnitud, la obra tiene otra particularidad: se trata de la infraestructura vial más extensa que ejecuta la provincia de Santa Fe con financiamiento íntegramente provincial.

Por su parte, el Puente Carretero es el más largo ya que el Puente Libertador General San Martín, que posee 5.65 metros, es considerado un paso internacional ya que conecta Entre Ríos (en la zona cercana a Gualeguaychú) con Fray Bentos, Uruguay.

Cómo avanzan los trabajos sobre el río Salado

Las tareas continúan desarrollándose de manera simultánea en distintos sectores del puente.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, ya se ejecutó gran parte de la infraestructura principal:

Se construyeron 131 de los 136 pilotes previstos.

Se hormigonaron 130 de las 136 columnas.

Se completaron 40 de los 42 cabezales.

Ya hay 40 pilas totalmente terminadas.

Fueron fabricadas 101 de las 215 vigas proyectadas.

Se finalizaron 17 vanos con prelosas completas.

Ya fueron hormigonados 15 tableros.

Las obras también avanzan en los accesos de Santa Fe y Santo Tomé

Mientras continúa la construcción del puente, también progresan los trabajos sobre los accesos urbanos que permitirán integrarlo con ambas ciudades .

Construyen un puente que conectará dos ciudades clave del país: será el más largo de Argentina y beneficiará a millones de personas Fuente: Gobierno de Santa Fe

En la cabecera de Santa Fe ya se ejecutaron importantes sectores de terraplén, bases de hormigón y pavimento, además del tendido de servicios eléctricos.

En Santo Tomé, las tareas se concentran en la construcción de desagües pluviales y la reubicación de redes de gas, agua, energía eléctrica, cloacas y fibra óptica, paso indispensable antes de avanzar con la pavimentación definitiva.

La importancia de la obra

Así, el nuevo Puente Carretero forma parte del plan provincial de infraestructura que también incluye la construcción y ampliación de otros puentes estratégicos en distintos puntos de Santa Fe, con el objetivo de mejorar la conectividad, facilitar el transporte y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.