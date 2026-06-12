Nadie lo sabe: qué significa la señal de tránsito con un auto blanco y cuatro líneas diagonales.

Está en las rutas y pocos saben qué quiere decir. La señal de tránsito con la figura de un automóvil sobre fondo blanco cruzada por cuatro líneas diagonales negras genera confusión entre conductores y no aparece en casi ningún manual básico.

Sin embargo, su significado es clave para circular con seguridad: indica el fin de una zona donde la calzada podía ser resbaladiza.

Qué dice esa señal exactamente

El símbolo central del cartel es el mismo que se usa para advertir una zona peligrosa por pérdida de adherencia: un vehículo en posición de derrape. La diferencia está en las cuatro líneas diagonales que lo atraviesan.

En el sistema de señalización vial, las franjas diagonales sobre un símbolo indican que la condición señalada deja de tener vigencia. En este caso, quieren decir que el tramo donde existía riesgo de derrape, barro, gravilla suelta o pavimento con baja adherencia ya terminó.

Este cartel pertenece al grupo de las señales preventivas y se usa en pares con la señal de inicio de zona resbaladiza : primero aparece la advertencia, y al finalizar el tramo peligroso aparece este cartel con las diagonales.

Por qué muchos conductores la confunden

El error más común es interpretar la señal como una prohibición de circulación o como una advertencia adicional de peligro. Esa confusión se da porque el ícono del auto derrapando se asocia instintivamente con riesgo , sin leer las líneas que lo cancelan.

La diferencia es concreta:

Auto derrapando sin líneas: zona peligrosa que empieza, reducir la velocidad

Auto derrapando con cuatro líneas diagonales: zona peligrosa que termina, la calzada recuperó adherencia normal

No obstante, los especialistas recomiendan mantener precaución incluso después de ver esta señal, especialmente si hubo lluvia reciente o el pavimento aún está húmedo, ya que las condiciones del terreno pueden persistir más allá del límite marcado.