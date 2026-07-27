Las señales de tránsito permiten anticipar maniobras y circular de forma más segura, especialmente en rutas y autopistas donde una decisión tomada a último momento puede provocar situaciones de riesgo.

Sin embargo, algunas generan dudas entre los conductores por su diseño, como la que muestra dos flechas blancas sobre un fondo azul.

Esta señal corresponde a “Direcciones Permitidas (Bifuración) I-22” y tiene la función de indicar cuáles son los sentidos habilitados cuando el camino se divide en dos vías.

Qué indica esta señal de tránsito

La señal Direcciones Permitidas (Bifuración) I-22 pertenece al grupo de las señales informativas y se utiliza para advertir que la calzada se divide en dos recorridos posibles.

Imagen ilustrativa. IA Chat GPT

Las dos flechas blancas representan los caminos por los que el conductor puede continuar. Esto significa que ambas direcciones están permitidas, por lo que cada automovilista deberá elegir la que corresponda según su destino.

Su objetivo no es prohibir una maniobra, sino brindar información clara para facilitar una conducción segura.

Por qué es importante verla antes de una bifurcación

Las bifurcaciones suelen ubicarse en rutas, autopistas y avenidas donde el tránsito circula a velocidades elevadas.

Identificar esta señal con tiempo permite:

Elegir el carril correcto antes de llegar a la división del camino.

Evitar frenadas o cambios repentinos de dirección.

Reducir el riesgo de accidentes.

Mantener una circulación más ordenada y fluida.

Imagen ilustrativa. IA Chat GPT

Prestar atención a esta indicación resulta especialmente importante cuando se transita por caminos desconocidos o con alto flujo vehicular.

Dónde suele encontrarse y cómo actuar al verla

Esta señal aparece habitualmente antes de sectores donde una ruta se divide en dos ramales habilitados para la circulación.

Es frecuente encontrarla en:

Rutas nacionales y provinciales.

Autopistas y autovías.

Distribuidores viales.

Accesos e ingresos a ciudades.

Cruces donde un camino continúa hacia dos destinos distintos.

Qué hacer al ver esta señal

Al verla, lo recomendable es reducir la velocidad si es necesario, verificar con anticipación cuál es el recorrido que corresponde y ubicarse en el carril adecuado para continuar el viaje de forma segura, sin realizar maniobras improvisadas que puedan afectar al resto de los usuarios de la vía.