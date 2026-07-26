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El sarro es uno de los problemas más frecuentes en la ducha. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se adhieren a los pequeños orificios del cabezal y terminan obstruyéndolos, haciendo que el agua salga de forma desigual y con menor intensidad.
Aunque el bicarbonato de sodio y el vinagre suelen ser los remedios caseros más utilizados, existe otra alternativa que cada vez gana más popularidad por su efectividad: el ácido cítrico. Este compuesto ayuda a disolver las incrustaciones de calcio y otros minerales sin necesidad de frotar demasiado.
Cómo limpiar el sarro de la ducha con ácido cítrico
El ácido cítrico puede conseguirse en tiendas de limpieza, ferreterías y comercios especializados. Gracias a su acción desincrustante, resulta una opción práctica para eliminar el sarro acumulado.
Para utilizarlo, seguí estos pasos:
- Disolvé dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.
- Retirá el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.
- Sumergilo en la preparación entre 30 minutos y una hora.
- Cepillá suavemente los orificios con un cepillo de dientes viejo.
- Enjuagá con abundante agua antes de volver a colocarlo.
Por qué se acumula sarro en la ducha
La formación de sarro está relacionada con la dureza del agua. Cuando el agua contiene altas concentraciones de calcio y magnesio, estos minerales se depositan poco a poco en las superficies y terminan bloqueando los pequeños conductos del cabezal.
Cómo evitar que los orificios de la ducha se tapen
Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:
- Limpiar el cabezal al menos una vez por mes.
- Secar la ducha después de cada uso.
- Revisar periódicamente los orificios.
- Instalar filtros o sistemas antisarro cuando el agua tenga un alto contenido de minerales.
Con un mantenimiento sencillo y regular es posible evitar que el sarro se acumule y mantener los orificios destapados durante más tiempo.