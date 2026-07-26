Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

El sarro es uno de los problemas más frecuentes en la ducha. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se adhieren a los pequeños orificios del cabezal y terminan obstruyéndolos, haciendo que el agua salga de forma desigual y con menor intensidad.

Aunque el bicarbonato de sodio y el vinagre suelen ser los remedios caseros más utilizados, existe otra alternativa que cada vez gana más popularidad por su efectividad: el ácido cítrico. Este compuesto ayuda a disolver las incrustaciones de calcio y otros minerales sin necesidad de frotar demasiado.

Cómo limpiar el sarro de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico puede conseguirse en tiendas de limpieza, ferreterías y comercios especializados. Gracias a su acción desincrustante, resulta una opción práctica para eliminar el sarro acumulado.

Para utilizarlo, seguí estos pasos:

Disolvé dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia.

Retirá el cabezal de la ducha, si el modelo lo permite.

Sumergilo en la preparación entre 30 minutos y una hora .

Cepillá suavemente los orificios con un cepillo de dientes viejo.

Enjuagá con abundante agua antes de volver a colocarlo.

Cómo limpiar el sarro de la ducha con ácido cítrico. ChatGPT

Por qué se acumula sarro en la ducha

La formación de sarro está relacionada con la dureza del agua. Cuando el agua contiene altas concentraciones de calcio y magnesio, estos minerales se depositan poco a poco en las superficies y terminan bloqueando los pequeños conductos del cabezal.

Cómo evitar que los orificios de la ducha se tapen

Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:

Limpiar el cabezal al menos una vez por mes.

Secar la ducha después de cada uso.

Revisar periódicamente los orificios.

Instalar filtros o sistemas antisarro cuando el agua tenga un alto contenido de minerales.

Con un mantenimiento sencillo y regular es posible evitar que el sarro se acumule y mantener los orificios destapados durante más tiempo.