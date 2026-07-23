Decretaron un nuevo feriado para el viernes 31 de julio y habrá un grupo de argentinos que podrá volver a disfrutar de un fin de semana largo adicional, con tres días consecutivos de descanso.

Estos trabajadores podrán aprovechar la jornada XL para realizar una mini escapada a distintos puntos del país.

¿Por qué es feriado el viernes 31 de julio?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El viernes 31 de julio se conmemora la festividad de San Ignacio de Loyola, santo patrono del partido bonaerense de Junín. Durante esta fecha se realizan las fiestas patronales organizadas por la comunidad local.

Además, se celebrará el aniversario fundacional de la localidad de Los Indios, del partido Rojas, la cual fue inaugurada el 31 de julio de 1911.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 1 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: