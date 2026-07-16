Una de las señales de tránsito que más dudas genera entre los conductores es la que muestra un círculo rojo con el centro completamente blanco.

No respetarla constituye una infracción y puede dar lugar a multas y otras sanciones previstas por la normativa vigente de cada jurisdicción, como la retención del vehículo en determinados casos.

La señal con círculo rojo y fondo blanco prohíbe el paso de cualquier vehículo

La señal R-100 forma parte de las señales reglamentarias del sistema vial, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

Su diseño, compuesto únicamente por un borde rojo y un fondo blanco sin símbolos en el centro, indica una prohibición absoluta de circulación.

Esto significa que ningún vehículo puede continuar por ese tramo , sin importar si se trata de un automóvil, una motocicleta, una bicicleta, un camión o cualquier otro medio de transporte.

Como toda restricción de tránsito, solo puede ser exceptuada cuando exista una autorización expresa de la autoridad competente o una señalización complementaria que así lo indique.

Qué significa la señal R-100 de tránsito: el círculo rojo con fondo blanco que puede generar multas.

En qué lugares suele encontrarse esta señal de tránsito

La señal de prohibición total puede aparecer en distintos puntos de la vía pública según las necesidades de circulación de cada zona.

Es habitual verla en:

Ingresos a zonas exclusivamente peatonales

Calles cerradas por obras

Accesos restringidos

Sectores de uso exclusivo

Zonas militares o de seguridad

Eventos especiales

Cómo diferenciarla de la señal de contramano y cuáles son las sanciones

Una de las confusiones más frecuentes es con la señal de contramano, que también posee un círculo rojo, pero incorpora una franja blanca horizontal en el centro.

La diferencia es sencilla:

Círculo rojo con fondo blanco vacío: prohibición total de ingreso para cualquier vehículo.

Círculo rojo con barra blanca horizontal: indica que se está frente a una calle o carril en sentido contrario.

¿Por qué esta señal se llama R-100?

La denominación R-100 surge del Manual de Señalamiento Vial de Argentina.

La letra “R” identifica a las señales reglamentarias, que establecen normas de circulación de cumplimiento obligatorio. El número 100 corresponde al código asignado a la señal que indica prohibición de circulación para toda clase de vehículos, facilitando su identificación dentro del catálogo oficial de señales.