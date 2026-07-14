El rombo amarillo con un triángulo invertido funciona como una advertencia para que los conductores se preparen antes de llegar a un cruce vial.

La señal de tránsito SP-33 es una de las advertencias preventivas que los conductores pueden encontrar en las vías de Colombia. Aunque su diseño puede generar dudas por incluir un triángulo invertido dentro de un rombo amarillo, su objetivo es anticipar una situación que requiere mayor atención al volante.

Esta señal indica la proximidad de una señal de Ceda el Paso, es decir, avisa que más adelante el conductor llegará a una intersección donde deberá estar preparado para reducir la velocidad y dar prioridad a otros vehículos, peatones o actores viales, según corresponda.

La advertencia busca evitar maniobras repentinas y reducir el riesgo de accidentes en zonas donde el tránsito puede cruzarse o cambiar las condiciones habituales de circulación. Por eso, reconocer su significado permite tomar decisiones con anticipación y conducir de manera más segura.

Qué significa la señal SP-33 de tránsito en Colombia y cuándo aparece en las vías

La señal SP-33 pertenece al grupo de señales preventivas establecidas por la normativa vial colombiana y tiene como función informar a los conductores que se aproxima una señal reglamentaria de Ceda el Paso. Su característica principal es su forma de rombo amarillo con un símbolo de triángulo invertido en el centro, que representa la situación que aparecerá más adelante en la carretera.

A diferencia de la señal de Ceda el Paso, la SP-33 no impone todavía la obligación de detenerse o ceder la prioridad. Su finalidad es brindar un aviso anticipado para que el conductor pueda adaptar su comportamiento antes de llegar al punto donde deberá respetar la señal reglamentaria.

La señal SP-33 alerta sobre la proximidad de un Ceda el Paso y busca evitar accidentes en las intersecciones. Representación creada con IA

Por qué la señal SP-33 representa un riesgo y qué debe hacer el conductor

La presencia de la señal SP-33 advierte sobre un posible punto de conflicto vial, ya que una intersección con Ceda el Paso implica que los vehículos que circulan por otra vía pueden tener prioridad. No reducir la velocidad o ignorar la advertencia puede aumentar la posibilidad de choques laterales, frenadas inesperadas o accidentes con otros usuarios de la vía.

Cuando un conductor encuentra esta señal, debe aumentar la atención, disminuir progresivamente la velocidad y prepararse para detenerse si las condiciones del tránsito lo requieren. También es importante observar la presencia de motociclistas, bicicletas, peatones u otros vehículos que puedan incorporarse al cruce.

Diferencia entre la señal SP-33 y la señal Ceda el Paso en Colombia

Una de las principales confusiones entre los conductores es pensar que la señal SP-33 obliga directamente a detener el vehículo. Sin embargo, esta señal únicamente funciona como una advertencia previa: informa que más adelante estará ubicada la señal reglamentaria que establece la obligación de ceder la prioridad.

La señal de Ceda el Paso, identificada dentro de la señalización reglamentaria, tiene un diseño diferente y es la que determina la conducta obligatoria del conductor al llegar a la intersección. La SP-33 funciona como un aviso de preparación para evitar que el cambio en la circulación tome por sorpresa a quien conduce.