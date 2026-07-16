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Finalizado el fin de semana largo por el 9 de julio, en conmemoración al Día de la Independencia, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y tendrán tres jornadas consecutivas de descanso.
En un mes que no tendrá más asuetos nacionales, estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño.
Lunes 20 de julio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?
En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un un feriado inamovible para el partido de Carlos Pellegrini, que cumple 119 años desde su fundación el 20 de julio de 1907.
¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el lunes 20 de julio?
Los habitantes del partido bonaerense tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.
Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El calendario de feriados nacionales en 2026
De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.