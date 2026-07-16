Finalizado el fin de semana largo por el 9 de julio, en conmemoración al Día de la Independencia, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional y tendrán tres jornadas consecutivas de descanso.

En un mes que no tendrá más asuetos nacionales, estos trabajadores podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño.

Lunes 20 de julio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un un feriado inamovible para el partido de Carlos Pellegrini, que cumple 119 años desde su fundación el 20 de julio de 1907.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el lunes 20 de julio?

Los habitantes del partido bonaerense tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: