Que significa que una persona utilice muchos emojis en los chats, según la psicología

Que significa que una persona utilice mucho emojis en los chats, según la psicología. (Imagen ilustrativa)

Mandar un corazón a la pareja no es lo mismo que mandarlo a un compañero de trabajo, aunque el ícono sea idéntico. La psicología de la comunicación digital sostiene que el tipo de vínculo determina, en gran medida, qué emojis se eligen y con qué frecuencia.

En los chats sin tono de voz ni gestos, los emojis funcionan como un reemplazo del lenguaje corporal, y ese reemplazo cambia según el destinatario.

Cómo varía el uso según el vínculo

Con la pareja o amigos cercanos, es habitual el uso de emojis afectivos, como corazones o caritas cariñosas, ya que buscan reforzar cercanía emocional.

En el ámbito laboral, en cambio, predominan emojis neutros o de aprobación, como el pulgar arriba, que cumplen una función más formal de confirmación.

Con familiares, muchas personas moderan el tono y priorizan emojis simples, evitando símbolos que puedan generar ambigüedad.

Que significa que una persona utilice mucho emojis en los chats, según la psicología. Irina Gavrashenko

Algunos patrones que identifican los especialistas en comunicación digital:

Vínculos íntimos: mayor variedad y emojis afectivos.

Vínculos laborales: uso funcional y moderado.

Vínculos nuevos o distantes: menor frecuencia, por temor a malinterpretaciones.

Grupos familiares: preferencia por símbolos simples y poco ambiguos.

Por qué el contexto cambia el significado

Un mismo emoji puede leerse como cariño en un chat de pareja y como sarcasmo en un chat laboral. El contexto del vínculo pesa más que el símbolo en sí mismo.

Esto explica, según los especialistas, por qué el mismo usuario puede parecer “muy expresivo” en un chat y prácticamente formal en otro, sin que eso indique ninguna contradicción en su personalidad.

En conclusión, más que preguntarse cuántos emojis usa una persona, conviene mirar con quién los usa: ahí está la información más reveladora.

Que significa que una persona utilice muchos emojis en los chats, según la psicología

De acuerdo con un estudio del Instituto Kinsey, publicado en la revista científica PLOS One, las personas que utilizan emojis al interactuar tienen una mayor probabilidad de generar respuestas positivas y fortalecer la conexión con otros.

Su éxito está en que permiten comunicar emociones de manera rápida, cercana y visual.

En la actualidad estos símbolos funcionan como una especie de “subtexto emocional” que ayuda a expresar interés, simpatía, ternura o sentido del humor sin necesidad de decirlo explícitamente.