Después de acertar en sus pronósticos sobre los partidos de Argentina frente a Egipto y Suiza, y tras la clasificación a la final con el triunfo 2-1 sobre Inglaterra, Marcela López, conocida como la Bruja del Camino, volvió a compartir una lectura de cartas.

Esta vez anticipó cómo será el partido de Argentina vs España del próximo 19 de julio y dejó varios detalles sobre los goles, los protagonistas y el posible desenlace del encuentro.

“La tendencia final es favorable”: el pronóstico de la Bruja del Camino para Argentina contra España

En la publicación realizada en sus redes sociales, la tarotista aseguró que la energía del partido muestra a “ una Argentina sólida, unida y con capacidad para sobreponerse a los desafíos ”.

Según su predicción, el encuentro tendrá momentos de tensión, cambios inesperados y pasajes de incertidumbre, aunque sostuvo que la tendencia final es favorable para Argentina y que el desenlace apunta al éxito y al reconocimiento en un partido muy disputado.

Cuántos goles pronosticó y quiénes serían los jugadores con más chances de convertir

La Bruja del Camino indicó que las cartas muestran que Argentina podría marcar entre uno y dos goles durante la final del Mundial 2026.

Además, señaló que los momentos con mayor probabilidad de gol serían entre los 28 y 35 minutos del primer tiempo y entre los 67 y 79 minutos del segundo, siendo este último tramo el más fuerte para definir el resultado.

¿Habrá alargue? Esto anticipó la tarotista sobre el desenlace de la final del Mundial 2026

Otro de los puntos que destacó en su lectura es que se espera una final muy pareja y cargada de emoción.

Aunque no descartó la posibilidad de un alargue, sostuvo que la tendencia simbólica indica que el partido podría resolverse por un margen muy ajustado antes de llegar a esa instancia .

También describió un encuentro de máxima intensidad, con un desenlace que podría definirse por pequeños detalles.