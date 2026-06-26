Qué significa la señal de tránsito con un ciervo saltando en un fondo amarillo

Aparece en rutas nacionales, en zonas serranas o en los accesos a parques naturales: un cartel romboidal de fondo amarillo con la silueta negra de un ciervo en pleno salto.

Muchos conductores la ven y siguen de largo sin entender del todo qué les está diciendo.

Qué significa el fondo amarillo en las señales de tránsito

Antes de hablar del ciervo, hay que entender el color. En Argentina, el Sistema de Señalización Vial Uniforme, regulado por el Anexo L de la Ley 24.449, establece que las señales preventivas se identifican por su fondo amarillo con iconos negros y forma de rombo .

Qué significa la señal de tránsito con un ciervo saltando en un fondo amarillo. Generado con IA.

Su función es clara: advertir al conductor sobre una condición del entorno que puede representar un peligro o una situación poco habitual. No prohíben ni ordenan. Solo advierten, y hacerles caso es obligatorio.

En este contexto, cuando el ícono dentro del rombo es un ciervo saltando, el mensaje es inequívoco: en ese tramo de ruta existe una zona de cruce frecuente de fauna silvestre.

Qué hacer cuando aparece la señal del ciervo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en conjunto con la Administración de Parques Nacionales, publicó recomendaciones específicas para estos tramos. Son las siguientes:

Reducir la velocidad de inmediato para aumentar el tiempo de reacción ante una aparición repentina.

Observar los laterales de la vía , ya que los animales pueden aproximarse desde cualquiera de los dos costados.

Prestar atención a cualquier movimiento o reflejo , que puede indicar la presencia de un animal cerca de la calzada.

Evitar volantazos y frenadas bruscas si un animal cruza: perder el control del vehículo puede ser más peligroso que el propio impacto.

La mayoría de los siniestros viales vinculados al atropello de animales en rutas nacionales ocurren durante la noche, según el Observatorio Vial de la ANSV. En ese horario, los animales perciben menos movimiento y sonido, lo que les dificulta prever la situación de riesgo.

Durante la noche, además, pueden quedar paralizados sobre la calzada al ser deslumbrados por los faros del vehículo. Por eso, en los tramos señalizados con el ciervo, reducir la velocidad de noche es aún más importante.

Las colisiones entre vehículos y fauna silvestre constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y representan, al mismo tiempo, un riesgo concreto para la seguridad de quienes circulan por las rutas.

Si transitás una ruta con esta señal y sos parte de un siniestro vial, podés comunicarte con la línea 149, opción 2, de la ANSV, disponible las 24 horas para acompañamiento y asesoramiento.