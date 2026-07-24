Qué significa la señal de tránsito con borde rojo, un óvalo naranja y líneas negras en un fondo blanco: por qué es importante.

En las rutas argentinas circulan señales que generan dudas incluso entre conductores experimentados. Una de las menos conocidas combina borde rojo, un óvalo naranja y líneas negras que simulan agua, sobre fondo blanco.

Esta señal no corresponde a los códigos más difundidos del sistema vial argentino, como los círculos rojos de prohibición o los triángulos amarillos de advertencia.

Se trata de una cartelería de riesgo ambiental, usada en tramos puntuales para alertar sobre el transporte de cargas peligrosas para el agua.

Qué indica exactamente esta señal

El pictograma, que recuerda a un camión atravesado por olas, apunta a las cargas líquidas contaminantes .

En concreto, señala una restricción para las unidades que transportan:

Más de 1.000 litros de sustancias contaminantes.

Productos con capacidad de afectar ríos, arroyos o napas en caso de derrame.

El objetivo es reducir el riesgo ambiental en tramos sensibles, donde un accidente con pérdida de carga podría contaminar una fuente de agua cercana.

Esta señal no corresponde a los códigos más difundidos del sistema vial argentino. Gemini.

A diferencia de las señales reglamentarias clásicas, que prohíben una maniobra puntual, esta apunta a un tipo específico de carga y a las consecuencias que puede tener un incidente en ese tramo.

Dónde se instala habitualmente:

Cerca de plantas industriales y depósitos de sustancias químicas.

En zonas de carga y descarga de camiones.

En rutas que bordean cuencas hídricas o áreas protegidas.

En accesos donde conviven tránsito pesado y actividad productiva.

Su presencia indica que los transportistas deben evaluar rutas alternativas o extremar las precauciones antes de ingresar a ese tramo.

Qué implica para los conductores y las empresas de transporte

Ante esta señal, la exigencia recae principalmente sobre el transporte de cargas. Los vehículos que superan el límite señalado no pueden circular por ese tramo, y quienes manejan unidades de este tipo deben reorganizar sus recorridos con anticipación y planificar los puntos de descarga fuera de la zona restringida.

En caso de accidente o derrame, esta señalización cumple una función adicional: delimita zonas de riesgo y facilita la intervención de los equipos de emergencia y control ambiental, porque permite anticipar qué tipo de sustancia puede estar involucrada.

Para el conductor particular, cruzarse con esta señal no implica una restricción directa, pero sí sirve como indicio de que se está transitando una zona sensible desde el punto de vista ambiental, cercana a cursos de agua o instalaciones industriales.

Ante cualquier duda sobre si una carga está alcanzada por esta restricción, la recomendación es consultar con la empresa de transporte o la autoridad vial local antes de definir el recorrido, en lugar de asumir que la señal no aplica.