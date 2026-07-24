Ranking definitivo: destronó a la yerba mate más vendida y se convirtió en la más elegida por los argentinos con 50 millones de kilos vendidos Fuente: Shutterstock

Cada vez son más las personas que buscan formas simples de potenciar los beneficios del mate, la infusión más consumida por los argentinos. En ese aspecto, hay una hierba que gana protagonismo por su sabor y sus efectos en el organismo.

Se trata de la menta, una planta accesible que no solo refresca la infusión, sino que también aporta propiedades que impactan en la salud física y mental.

Su uso cotidiano puede convertirse en un aliado para quienes necesitan mantenerse enfocados y reducir el estrés en la rutina diaria.

¿Por qué la menta mejora la concentración y reduce el estrés?

La menta es reconocida por su efecto sobre la función cognitiva. Sus compuestos naturales ayudan a estimular la actividad cerebral y favorecen la claridad mental.

Especialistas señalan que puede mejorar el enfoque, la memoria y la capacidad de atención. Esto la convierte en una opción interesante para estudiantes y personas con alta demanda laboral.

Además, tiene propiedades relajantes que contribuyen a disminuir la ansiedad y la fatiga. Por eso también se utiliza en prácticas como la aromaterapia.

Al entrar en contacto con el agua caliente del mate, la menta libera sus compuestos activos. Esto potencia sus efectos y permite aprovechar mejor sus beneficios.

Cuáles son los beneficios de ponerle menta al mate

Incorporar esta hierba a la infusión diaria puede aportar múltiples ventajas para el organismo:

Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.

Mejora la concentración y el rendimiento mental.

Favorece la memoria y la claridad cognitiva.

Tiene efecto antiinflamatorio en el organismo.

Alivia molestias del sistema digestivo.

Aporta antioxidantes que protegen las células.

Contribuye a combatir el estrés oxidativo.

Favorece el equilibrio general del cuerpo.

Mate con menta: cómo prepararlo en simples pasos

Sumar menta al mate es una práctica sencilla que no requiere grandes cambios en la rutina.

Primero, se deben elegir hojas frescas y en buen estado. Luego, se recomienda picarlas en partes pequeñas para facilitar la liberación de sus compuestos.

Después, se mezclan con la yerba mate antes de colocarla en el mate. Una vez listo, se agrega agua caliente hasta la mitad, se introduce la bombilla y se continúa cebando de forma habitual.

De esta manera, se logra una infusión más aromática y con beneficios adicionales para la salud.

Otra opción para incorporar menta

También es posible incorporar menta en el té, donde sus propiedades se mantienen activas y aportan un efecto similar.

En este caso, puede combinarse con té negro, verde o simplemente en infusión, ofreciendo una alternativa relajante y digestiva para distintos momentos del día.