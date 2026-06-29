La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el proceso de registro de líneas celulares continuará después del 30 de junio, fecha que inicialmente se estableció como límite para completar la vinculación de los números telefónicos con la identidad de sus usuarios.

A través de un comunicado, el organismo recordó que el objetivo de esta medida es que cada línea telefónica esté asociada a una persona particular, con el fin de reducir el anonimato que suele facilitar delitos como fraudes, extorsiones y otras actividades ilícitas.

Adiós registro de usuarios de telefonía móvil: la Suprema Corte lo consideró inconstitucional y aclaró qué fue lo que realmente impidió (foto: archivo).

Cabe destacar que en el caso de los usuarios con planes de pospago, no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que los números se encuentran vinculados a los datos personales desde el momento en que contrataron el servicio.

¿Hasta cuándo hay tiempo de registrar las líneas telefónicas?

Debido a que todavía faltan cerca de 80 millones de líneas activas por completar el proceso, las autoridades decidieron extender el periodo de registro.

El Gobierno de México precisó que las nuevas fechas estarán determinadas según el último dígito del número telefónico de cada usuario.

¿Qué pasa si no cumplo con el trámite del registro telefónico?

La CRT advirtió que quienes no realicen la vinculación dentro del plazo correspondiente podrían enfrentar la suspensión del servicio telefónico 72 horas después de vencida la fecha asignada. Sin embargo, aun con la línea restringida, los usuarios conservarán acceso a ciertos servicios esenciales, entre ellos:

Llamadas de emergencia

Canales de atención ciudadana

Comunicación con su operador telefónico

Recepción de alertas sísmicas

Una vez concluido el registro, las funciones habituales de llamadas, mensajes y datos móviles serán restablecidas.

Asimismo, la Comisión aclaró que el trámite se realiza directamente con las compañías telefónicas y no con el Gobierno federal. Según explicó, las empresas únicamente asociarán el nombre y la CURP del titular al número telefónico, eliminando cualquier otro dato o imagen utilizada durante el proceso de validación.

Países que ya aplican registros obligatorios

En América Latina, naciones como Colombia, Brasil, Perú, Chile y Panamá cuentan con sistemas de identificación vinculados a líneas telefónicas, algunos de ellos respaldados por datos biométricos.

En Europa, España implementó este tipo de controles después de los atentados de Madrid de 2004, cuando teléfonos móviles fueron utilizados para activar explosivos en el sistema ferroviario.

La CRT subrayó que las autoridades de seguridad únicamente podrán solicitar información relacionada con una línea telefónica cuando exista una investigación formal por la posible comisión de un delito y siempre bajo los procedimientos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

No obstante, especialistas señalan que el esquema todavía enfrenta desafíos operativos, entre ellos la comercialización irregular de tarjetas SIM registradas a nombre de terceros y la posibilidad de que algunos usuarios recurran a redes WiFi para mantenerse comunicados en caso de perder el acceso a la telefonía móvil.