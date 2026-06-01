En la actualidad, es obligatorio el registro de números celulares vinculado a la información personal de los usuarios, incluyendo datos biométricos y la CURP, con el fin de integrar un padrón nacional de telefonía móvil. La medida fue implementada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como parte de una estrategia para combatir delitos digitales.

El nuevo esquema exige que la mayoría de las líneas telefónicas sean asociadas a la identidad de sus titulares para conservar el servicio activo. Sin embargo, los lineamientos oficiales contemplan algunas excepciones específicas.

Conoce quiénes serán los usuarios que tendrán “perdón total” por parte del organismo y cumple con las disposiciones, según sea el caso.

¿Qué líneas quedan exentas del registro?

De acuerdo con la CRT, no estarán obligadas a realizar la vinculación aquellas líneas asociadas a tarjetas SIM que técnicamente no puedan realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o efectuar llamadas por internet.

Dentro de estas excepciones se encuentran:

Líneas exclusivas de datos (Data-only SIM)

Dispositivos M2M (Machine to Machine)

Equipos IoT (Internet de las Cosas)

Las SIM de solo datos son utilizadas principalmente para conectarse a internet y no cuentan con funciones tradicionales de telefonía. Este tipo de chips suele usarse en tablets, módems, hotspots o servicios de datos móviles ofrecidos por compañías como Telcel, AT&T y Movistar. También entran en esta categoría algunas eSIM internacionales orientadas a viajeros, como Holafly.

Por otro lado, las líneas M2M están diseñadas para la comunicación entre dispositivos y no para el uso directo de personas. Algunos ejemplos son:

Sistemas GPS de transporte

Terminales bancarias

Equipos industriales que intercambian información automáticamente

En el caso del Internet de las Cosas (IoT), se incluyen dispositivos conectados a internet como relojes inteligentes, cámaras de seguridad, sensores, electrodomésticos inteligentes o sistemas automatizados del hogar.

Aunque estas líneas pueden tener un número asignado, no necesitan registrarse dentro del padrón nacional.

En cambio, las tarjetas SIM o eSIM utilizadas en teléfonos celulares sí deberán completar el proceso de vinculación, sin importar si pertenecen a operadores tradicionales o a Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Fecha límite para realizar el registro telefónico

Las personas usuarias tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para completar el trámite. Después de esa fecha, las líneas que no estén registradas podrían ser suspendidas.

A partir del 1 de julio de 2026, las compañías telefónicas estarán autorizadas para desactivar números que no hayan sido identificados. En esos casos, únicamente permanecerán habilitadas las llamadas a servicios de emergencia y la recepción de mensajes de alerta pública.

¿Por qué es obligatorio registrar el número?

Antes del vencimiento del plazo, las empresas de telefonía enviarán recordatorios mediante mensajes de texto para invitar a los usuarios a realizar el trámite, el cual podrá hacerse tanto en centros de atención presencial como de forma digital.

Generalmente, se solicitarán documentos oficiales de identificación, como INE o pasaporte, la CURP y algunos datos biométricos para validar la identidad.

Además, ya se encuentran habilitadas plataformas para consultar cuántas líneas telefónicas están registradas a nombre de cada persona, dependiendo de la compañía proveedora del servicio.

Las autoridades señalaron que esta regulación busca reforzar la seguridad y transparencia en el sector de telecomunicaciones. Uno de los principales objetivos es disminuir delitos relacionados con fraudes digitales, especialmente aquellos basados en engaños mediante mensajes falsos o suplantación de identidad.

Con este nuevo sistema, todas las líneas móviles deberán estar asociadas a una persona identificable o perderán el acceso al servicio. El llamado “Padrón de Telefonía” integrará tanto los números telefónicos como información personal de los usuarios, incluyendo documentos oficiales y la Clave Única de Registro de Población (CURP).