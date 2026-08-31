En las rutas argentinas, una señal que puede generar dudas entre los conductores es el guiño izquierdo de un camión. Aunque muchos lo interpretan como una indicación para adelantar, la señal puede tener un significado muy diferente y entenderla correctamente es clave para evitar maniobras peligrosas.

Cuando un camión circula delante y activa el giro izquierdo, el conductor que viene detrás debe prestar especial atención antes de intentar pasarlo. La señal no significa necesariamente que el camino esté libre para adelantar y, en determinadas situaciones, puede estar advirtiendo justamente lo contrario.

¿Qué quiere decir el guiño izquierdo de un camión en la ruta?

Cuando un camión enciende el guiño izquierdo mientras circula por una ruta, puede estar indicando que no es conveniente adelantarlo . Debido a su tamaño, el camionero tiene una visión más amplia de lo que sucede por delante y puede advertir la presencia de un vehículo que viene en sentido contrario, una curva, una pendiente u otra situación que impide realizar el sobrepaso de manera segura.

Por eso, si el camión mantiene activado el giro izquierdo, el conductor que circula detrás no debería interpretarlo como una autorización para pasar. La maniobra de adelantamiento debe realizarse únicamente cuando existe suficiente visibilidad, está permitido por las señales y las condiciones de la ruta garantizan que puede completarse sin riesgo.

Guiño izquierdo de un camión: qué significa en la ruta y qué debe hacer el conductor que circula detrás antes de intentar un adelantamiento. Imagen ilustrativa ChatGPT

La señal que muchos conductores interpretan al revés

Una de las confusiones más habituales en las rutas es creer que el guiño izquierdo del camión significa “pasá”. Esta interpretación puede resultar especialmente peligrosa porque el conductor que viene detrás puede iniciar el adelantamiento confiando en una señal que, en realidad, podría estar indicando que debe esperar.

En cambio, cuando el camión activa el guiño derecho, en determinadas circunstancias puede utilizarse como una señal para indicar que el conductor que viene detrás puede tener mejores condiciones para realizar el sobrepaso . Sin embargo, tampoco debe tomarse como una autorización automática: quien adelanta siempre tiene la responsabilidad de comprobar por sí mismo que la maniobra sea segura y esté permitida.

¿Qué hacer si el camión pone el guiño izquierdo?

Ante un camión que circula delante y coloca el guiño izquierdo, lo más seguro es mantener la distancia y no comenzar el adelantamiento hasta tener una visión clara de la ruta y comprobar que la maniobra puede hacerse sin peligro.

El conductor debe esperar a que exista una zona habilitada para sobrepasar, con buena visibilidad y espacio suficiente para completar toda la maniobra. También es importante respetar las líneas de la calzada, las señales de tránsito y las velocidades máximas.

En una ruta de doble mano, adelantar a un camión implica ocupar durante algunos segundos el carril destinado al tránsito que viene en sentido contrario. Por eso, una interpretación equivocada de una señal puede terminar en una situación de alto riesgo.