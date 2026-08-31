El Gobierno Nacional prohibió en todo el país la venta de determinados juguetes tipo squishy por los posibles riesgos químicos que podrían representar para la salud de los consumidores.

La medida alcanza a los populares squeeze toy o squishy con forma de gyoza, dumpling y diseños similares, y fue establecida mediante la Disposición 690/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión incluye la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de los productos alcanzados por la normativa.

Prohíben estos juguetes squishy en todo el país: cuáles son

La Disposición 690/2026 alcanza a juguetes infantiles blandos fabricados con polímero plástico y con forma de gyoza, dumpling o similares.

Entre los productos mencionados aparecen distintas denominaciones comerciales, aunque la prohibición también contempla versiones genéricas sin marca declarada.

El Gobierno Nacional prohibió en todo el país la venta de determinados juguetes tipo squishy por los posibles riesgos químicos que podrían representar para la salud de los consumidores. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La medida incluye, entre otros, juguetes identificados como:

Squeezy Duplings.

Dumpling Squishy.

Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis.

Dumpling Squishy con Steamer Box.

Versiones genéricas de características y formato similares.

El Gobierno fundamentó la decisión en denuncias y antecedentes vinculados con juguetes importados que podrían contener sustancias químicas por encima de los límites establecidos por las normas técnicas de seguridad.

Riesgos químicos: qué advirtió el Gobierno

Según los considerandos de la disposición, los antecedentes analizados mencionan la posible presencia de benceno, ftalatos u otros químicos tóxicos en porcentajes superiores a los permitidos.

La norma sostiene que la eventual presencia de estas sustancias podría generar riesgos para la salud de los consumidores, incluso mediante el contacto con la piel o la inhalación.

La decisión también toma en cuenta denuncias realizadas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y antecedentes de alertas emitidas en otros países sobre productos similares.

A partir de esos antecedentes, la autoridad nacional ya había adoptado medidas preventivas, realizado requerimientos de información y comunicado alertas a organismos vinculados con el control de las importaciones.

La disposición considera además que estos juguetes podían comercializarse mediante comercios físicos, redes sociales y plataformas digitales, por lo que estableció una prohibición de alcance nacional.

Qué deberán hacer los comercios que tengan estos juguetes

La nueva normativa establece que las existencias de los productos alcanzados que estén en poder de importadores, fabricantes y comerciantes mayoristas o minoristas deberán ser destruidas o desechadas de manera segura e inmediata.

Además, los comercios que tengan sitios web destinados a la venta de estos productos deberán informar de manera destacada los alcances de la prohibición dentro de las 72 horas hábiles desde su entrada en vigencia.

La disposición establece una excepción para quienes puedan acreditar que los juguetes cumplen con los requisitos de seguridad correspondientes.

Para quedar exceptuados, los responsables deberán contar con una declaración jurada de conformidad y las certificaciones necesarias que acrediten la inocuidad del producto y su adecuación a la normativa técnica vigente.

La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, este lunes 31 de agosto de 2026.