Al circular por rutas y autopistas, existe un código común entre camioneros y conductores que es importante conocer: el uso del guiño o señal de giro cuando otro conductor espera para adelantarse.

Este tipo de señales no verbales se utilizan comúnmente para realizar avisos rápidos y comprender qué significa cada movimiento es esencial, pues las maniobras deben realizarse con precaución y evaluando las condiciones del momento.

Qué significa que un camión ponga el guiño en la ruta

Como los conductores de camiones circulan a mayor altura que los automóviles, pueden tener mejor visión de lo que ocurre. En ese sentido

Un breve destello del guiño derecho puede utilizarse para indicar que el carril de adelante está despejado y que sería seguro iniciar la maniobra

Un destello del guiño izquierdo puede funcionar como una advertencia para esperar, sugiriendo que no es seguro adelantar en ese momento

El giro izquierdo indica que es inseguro iniciar la maniobra. Gemini.

Este sistema es parte de un código informal de comunicación entre conductores que se usa sobre todo en circunstancias donde los adelantamientos pueden resultar complejos.

Otra señal útil que pueden realizar los camioneros en la ruta

Una vez que el automóvil adelanta a un camión, el conductor necesita saber cuándo tiene suficiente distancia para volver a ubicarse delante del vehículo pesado.

En ese momento, es común que el camionero realice un breve destello con las luces para indicar que el auto avanzó lo suficiente y que puede regresar al carril sin quedar demasiado cerca del camión.