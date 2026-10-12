Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 al ser distinguidos por la Real Academia Sueca de Ciencias por diseñar innovadores marcos macroeconómicos que perfeccionaron las políticas de estabilización y ayudaron a moderar las fluctuaciones de los ciclos productivos.

Al fundamentar la distinción, la citada entidad remarcó que las formulaciones analíticas de ambos especialistas aportaron un salto cualitativo decisivo para que las autoridades financieras puedan sincronizar las medidas monetarias y fiscales, logrando atenuar tanto las fases de recalentamiento como las contracciones abruptas en los ciclos productivos.

Los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 (Fuente: Archivo).

El jurado evaluador ponderó que la labor conjunta de Hall, de 83 años, quien desempeña su labor académica en la Universidad de Stanford en California, y Woodford, de 71 años, quien desempeña su labor académica en la Universidad de Stanford en California, derivó en una verdadera reconfiguración de paradigmas.

El titular del Comité evaluador, John Hassler, subrayó a través de un comunicado que las investigaciones aportaron “una base teórica estable” indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, permitiendo sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas como shocks energéticos o variaciones bruscas en las pautas de consumo hogareño.

2026 economic sciences laureate Michael Woodford’s economic model has made it possible to respond to supply shocks more effectively. Various types of shocks can disrupt the balance between supply and demand. A negative supply shock could be a commodity shortage, while a positive supply shock could be a technological breakthrough that makes the production of large volumes cheaper and easier. A positive demand shock could be good news about the future that increases households’ consumption, and a negative one the opposite news. If the balance is disrupted, it can be reset using a stabilisation policy that reduces demand (to the left) or increases it (to the right). #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

La distinción, cuyo nombre formal es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel, cuenta con una dotación monetaria equiparable al resto de las disciplinas tradicionales.

La misma fue instaurada formalmente en 1968 por iniciativa del Sveriges Riksbank para conmemorar su tricentenario, comenzando su historial de entregas en 1969 con el reconocimiento a los pioneros Ragnar Frisch y Jan Tinbergen.