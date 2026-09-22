Talos Energy, la petrolera, ligada a Carlos Slim, anunció el cierre de la transacción reportada en junio pasado.

Talos Energy, empresa ligada a Carlos Slim, anunció el cierre de la adquisición de activos petroleros de aguas profundas en el Golfo de México a Shell por un precio neto de u$s 420 millones.

A través de un comunicado, la compañía con sede en Houston, junto con una afiliada de Ridgewood Energy Corporation, dijo que este martes completó la transacción que incluye una participación de trabajo de 50% y la operación del campo Coulomb, así como una participación no operada de 25% en la plataforma Na Kika, operada por BP, y cuatro campos asociados.

“Estos activos de alta calidad, con un alto contenido de petróleo, mejoran de inmediato nuestra escala, aumentan la generación de flujo de caja libre, optimizan nuestros márgenes”, citó en el documento el presidente y director ejecutivo de Talos, Paul Goodfellow.

En junio pasado, Shell Offshore anunció el acuerdo para vender sus participaciones en los activos a Talos Energy y Ridgewood Energy. La transacción anunciada entonces contemplaba un valor cercano a US $1,700 millones, antes de los ajustes correspondientes al cierre.

Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, había descrito previamente al Golfo de México como una de las cuencas de mayor valor de la compañía.

Para financiar parte de la transacción y administrar su estructura de deuda, Talos recurrió también al mercado de bonos. La compañía anunció una emisión de u$s 800 millones en notas senior con vencimiento en 2034, cuyos recursos serían destinados, entre otros fines, al financiamiento de adquisiciones de activos offshore, al rescate de bonos con vencimiento en 2029 y al pago de costos relacionados con las operaciones.

Con el cierre, los activos adquiridos comenzarán a contribuir a los resultados de Talos durante el tercer trimestre de 2026, desde la fecha de conclusión de la operación, y serán consolidados completamente a partir del cuarto trimestre.

Talos actualizará su guía financiera para todo 2026 junto con la publicación de sus resultados del tercer trimestre.