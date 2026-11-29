Se aproximan tormentas este domingo 29 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para este domingo 29 de noviembre en distintas zonas de Salta y Jujuy. Los fenómenos comenzarán durante la tarde y podrían extenderse durante gran parte de la semana.

El aviso alcanza a localidades de ambas provincias del norte argentino, donde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Además, el organismo mantiene advertencias por condiciones meteorológicas similares en otros puntos del país.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas de Salta y Jujuy serán afectadas

En Salta, el área bajo alerta comprende el sector norte y centro-norte de la provincia, en una franja cercana al límite occidental.

Entre las localidades alcanzadas por el aviso se encuentran Salta, Cachi, San José de Metán, Iruya, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán.

Para este domingo, la temperatura máxima prevista en Salta Capital será de 28 grados.

En Jujuy, la advertencia abarca una franja central y sur-sureste del territorio provincial, en continuidad con el área afectada de Salta.

Las localidades incluidas son San Salvador de Jujuy, San Pedro, Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín.

En la capital jujeña, la máxima pronosticada para la jornada será de 26 grados.

Según el pronóstico, las tormentas comenzarán durante la tarde del domingo y podrían continuar durante buena parte de la semana, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

Alerta amarilla por tormentas Fuente: SMN.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas del SMN

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante este tipo de advertencias, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo y prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos y alertas oficiales.

Qué otras provincias están bajo alerta amarilla este domingo 29 de noviembre

Además de Salta y Jujuy, el mapa de alertas del SMN incluye sectores de otras cinco provincias:

San Luis: gran parte del territorio provincial, especialmente las zonas centro, norte y oeste.

Córdoba: sectores del centro-oeste y noroeste de la provincia.

La Pampa: una amplia extensión del centro, norte y este del territorio.

Buenos Aires: el sudoeste bonaerense.

Río Negro: el sector noreste y la franja oriental, en las zonas cercanas a Viedma y los límites con Buenos Aires y La Pampa.

De esta manera, el organismo mantiene advertencias meteorológicas para distintas regiones del país durante el cierre de noviembre. La evolución de las condiciones climáticas podrá consultarse a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.